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Haberler Galeri Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir evin balkonundaki kombiye giren yavru sincap, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:26
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Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında oturan İskender Öztürk, gece binanın yanında bulunan çam ağacından balkona giren sincabı gördü.

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Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

Sincap bir süre sonra balkonda bulunan kombinin içerisine girdi.

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Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

İskender Öztürk, kendi imkanlarıyla sincabı çıkaramayınca, itfaiyeye haber verdi.

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Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

Gelen itfaiye ekibi, kombinin ön panelini açarak yavru sincabı çıkardı.

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Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı |Video

Yavru sincap yeniden ağaçların bulunduğu alana bırakıldı.