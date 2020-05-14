O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Hayat Eve Sığar" uygulamasında yer alan koronavirüs risk haritası güncellendi. Uygulamadaki son verilere göre koronavirüs hasta sayısının fazla olduğu illerdeki son durum şu şekilde. İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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