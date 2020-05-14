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Haberler Galeri O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Hayat Eve Sığar" uygulamasında yer alan koronavirüs risk haritası güncellendi. Uygulamadaki son verilere göre koronavirüs hasta sayısının fazla olduğu illerdeki son durum şu şekilde. İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:58
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O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Hayat Eve Sığar" uygulamasında yer alan koronavirüs risk haritası güncellendi. Uygulamadaki son verilere göre koronavirüs hasta sayısının fazla olduğu illerdeki son durum şu şekilde.

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O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Koronavirüsün kalbi konumundaki şehir olan İstanbul, hem vaka hem de can kaybı sayısında ilk sırada.

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O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Hayat Eve Sığa uygulamasına göre koronavirüs salgın riskinin yüksek olduğu bir diğer il ise İzmir.

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O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...

Başkent Ankara da korona salgınında riskli iller arasında yer alıyor.

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O illerde bu noktalar koronavirüs riskli! Az önce yayınladı sakın gitmeyin! İşte il il koronavirüsün yoğun olduğu riskli iller...