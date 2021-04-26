HaberlerGaleriSon dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun
Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun
Ümraniye'de sokağa kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey partisine polis baskın yaptı. Polisin baskın anında okey masasında yakalanan kişiler polislere "Biz sizi anlıyoruz siz de bizi anlayın, bize yardımcı olun" diye teklifte bulunurken polis ekipleri kafede keyif yapan 22 kişiye 69 bin 960 lira ceza kesti.