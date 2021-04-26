26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun

Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun

Ümraniye'de sokağa kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey partisine polis baskın yaptı. Polisin baskın anında okey masasında yakalanan kişiler polislere "Biz sizi anlıyoruz siz de bizi anlayın, bize yardımcı olun" diye teklifte bulunurken polis ekipleri kafede keyif yapan 22 kişiye 69 bin 960 lira ceza kesti.

İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:32
  • 1
  • 10
Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun

Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Dudullu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekâna baskın için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun

Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeride nargile keyifli okey oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı. Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışırken bazıları saklanmaya çalıştı.

  • 3
  • 10
Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun

Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak korona virüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken kafede nargile keyifli okey oynayan 22 kişi ile karşılaştı.

  • 4
  • 10
Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun

BİZİ ANLAYIN YARDIMCI OLUN
Mekanda nargile keyifli okey oynayan kişilerden biri ceza yememek için polis ekiplerini ikna etmeye çalışarak, "Biz sizi de anlıyoruz, zevkine gelip burayı basmadınız. Biz sana görevini kötüye kullanıyorsun demiyoruz. Ama siz de bu konuda bize yardımcı olun" diye ekiplere teklifte bulundu.

  • 5
  • 10
Son dakika | Kısıtlama saatinde tüm yasakları çiğneyip polisten ricada bulundular: Bize yardımcı olun

KAMERAYI KAPATIN AYIP
Basılan mekanda görüntülenmek istemeyen kişiler ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Kendilerinin çekilmemesini isteyen kişiler," Kamerayı kapatır mısın artık yeter ayıp" diye tepki gösterdi.