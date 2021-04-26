Son dakika | Doğu Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayacak! Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek

Kop Dağı Tüneli ne zaman açılacak | Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı. 2023 yılı itibariyle bitmesi planlanan tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak.

İHA Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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