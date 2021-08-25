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Haberler Galeri Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

İstanbul Kartal'da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayetin ardından evden böyle çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2021 11:41
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Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.

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Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

Güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın iki gün önce annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilmişti.

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Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

KATİL ZANLISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

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Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…

Cinayetin ardından evden böyle çıktı.

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Son dakika: Katil zanlısı güvenlik kamerasında! İşte anne ve kardeşini öldüren güvenlik görevlisinin görüntüleri…