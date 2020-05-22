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İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de korona virüs (COVID-19) tablosu iyiye giderken "Hayat Ev Sığar" uygulamasında da yeni veriler gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'un 39 ilçesindeki son durum "Hayat Eve Sığar" uygulamasına nasıl? İstanbul'da hangi ilçeler corona virüs nedeniyle risk altında? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:22
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