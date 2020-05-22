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Haberler Galeri İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de korona virüs (COVID-19) tablosu iyiye giderken "Hayat Ev Sığar" uygulamasında da yeni veriler gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'un 39 ilçesindeki son durum "Hayat Eve Sığar" uygulamasına nasıl? İstanbul'da hangi ilçeler corona virüs nedeniyle risk altında? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:22
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İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

"Hayat Eve Sığar' uygulaması, corona virüsü (Covid-19) testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

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İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

Sabah gazetesinden Timur Sırt, bugünkü köşesinde Hayat Eve Sığar uygulamasına ilişkin önemli gelişmeleri paylaştı.

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İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

"Akıllı telefonlarda kullanılan iki işletim sistemi Apple ve Google tarafından kontrol ediliyor" diyen Sırt köşesinde mahremiyetin ikinci plana itilmeden uygulamaların kullanılması gerektiğini yazdı. Sırt, "İki şirket temas takip uygulamalarının kullanımı için geliştirdikleri, kişisel veri mahremiyetini odağına alan yazılımla takibi yapmaya çalışan ülkelere destek oluyor. İki dev şirkete 22 farklı ülkeden halk sağlığı kurumlarının sistemi test etmek için başvuruda bulunduklarını belirtiyor. Türkiye'de Mevcut uygulamaların iPhone'lardaki Bluetooth özelliğine erişim ve birbirlerini tespit etmekte yaşadıkları sıkıntılar için de çözüm bulmayı hedefliyor. Google Android ve Apple iOS sistemde yapılan değişikliklerden sonra kullanıcılarının cihazlarını güncellemeleri gerekecek" ifadelerine yer verdi.

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İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

Sırt köşesinde, "Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu liderliğinde Türk Telekom'un başını çektiği mobil operatörler de temas takibi için Sağlık Bakanlığı'na destek oluyor. Tüm dünyanın korkusu Pandemi'de ikinci dalga. Her ülke akıllı ses analizinden robotlara kadar pek çok teknoloji simülasyonlar yapmak, test sonuçlarını analiz etmek, aşı ve tedavi için kullanıyor. Kovid-19 sonrası hayatımızın bir anda normale dönmesini beklemiyoruz. Ancak normalleşmeye başlarken ikinci dalga herkesi korkutuyor. Bu yüzden pek çok ülke teknolojiyi kullanarak önlemler alıyor. Ses tanımadan temas alanı takibine, aşıdan tedavi için kullanılacak ilaçlara kadar pek çok konuda araştırmalar devam ediyor. Deloitte'nin yaptığı araştırmaya göre ABD'den Çin'e, Güney Kore'den Singapur'a kadar pek çok ülkede teknolojik önlemler alınıyor" dedi.

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İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

İSTANBUL'DA DENETİMLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki denetimler ile ilgili, "Değerli hemşehrilerim, 21 Mayıs'ta 1390 berber, kuaför vb. işletmeyi, 88 AVM'de 805 iş yerini, 111 pazar yerini, 1844 ticari taksiyi, 2757 şehir içi/şehirler arası ulaşım aracını, sizin sağlığınız için denetledik. Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.