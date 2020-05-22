İstanbul'da o ilçe büyük risk altında! Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'daki 39 ilçede son koronavirüs durumu...

Sırt köşesinde, "Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu liderliğinde Türk Telekom'un başını çektiği mobil operatörler de temas takibi için Sağlık Bakanlığı'na destek oluyor. Tüm dünyanın korkusu Pandemi'de ikinci dalga. Her ülke akıllı ses analizinden robotlara kadar pek çok teknoloji simülasyonlar yapmak, test sonuçlarını analiz etmek, aşı ve tedavi için kullanıyor. Kovid-19 sonrası hayatımızın bir anda normale dönmesini beklemiyoruz. Ancak normalleşmeye başlarken ikinci dalga herkesi korkutuyor. Bu yüzden pek çok ülke teknolojiyi kullanarak önlemler alıyor. Ses tanımadan temas alanı takibine, aşıdan tedavi için kullanılacak ilaçlara kadar pek çok konuda araştırmalar devam ediyor. Deloitte'nin yaptığı araştırmaya göre ABD'den Çin'e, Güney Kore'den Singapur'a kadar pek çok ülkede teknolojik önlemler alınıyor" dedi.