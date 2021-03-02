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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı
Endonezya'daki Kuzey Sulawesi'deki bir araştırma tesisinde dev bir timsah araştırma yapan bilim kadınını yuttu. 44 yaşındaki Deasy Tuwo, timsahı beslemeye çalıştığı sırada hayvanın saldırısına uğradı. Gerçek daha sonra ortaya çıktı.
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Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor.
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Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediği biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.
CV Yosiki Laboratuvarı adlı tesiste gerçekleşen olayda dehşete düşen personel, o sabah suda garip bir şeyler olduğunu düşünerek durumu öğrenmeye çalıştılar.
BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."