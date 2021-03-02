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Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı

Endonezya'daki Kuzey Sulawesi'deki bir araştırma tesisinde dev bir timsah araştırma yapan bilim kadınını yuttu. 44 yaşındaki Deasy Tuwo, timsahı beslemeye çalıştığı sırada hayvanın saldırısına uğradı. Gerçek daha sonra ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 06:27
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Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı

Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor.

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Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı

Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediği biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.

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Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı

CV Yosiki Laboratuvarı adlı tesiste gerçekleşen olayda dehşete düşen personel, o sabah suda garip bir şeyler olduğunu düşünerek durumu öğrenmeye çalıştılar.

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Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı

BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ
Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."

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Dev timsah bilim kadınını yedi! Dehşete düşüren gerçek daha sonra ortaya çıktı

Daily mail'in haberine göre olaydan sonra polis, timsahın sahibini bulmaya çalışıyor. Araştırma tesisini açanın Japon bir iş insanı olduğuna inanılıyor.

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