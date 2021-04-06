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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Altınbeşik Mağarası açık mı | Dünyanın üçüncü Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü! Asırların izlerini taşıyor Altınbeşik Mağarası açık mı | Dünyanın üçüncü Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü! Asırların izlerini taşıyor Altınbeşik Mağarası nerede | Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, koronavirüs sebebiyle 1,5 yıldır sessizliğe büründü. 2019 yılında 69 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Altınbeşik, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor. Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:45
Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası.
Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor.
Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip, 1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.
Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi.