Altınbeşik Mağarası açık mı | Dünyanın üçüncü Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü! Asırların izlerini taşıyor

Altınbeşik Mağarası nerede | Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, koronavirüs sebebiyle 1,5 yıldır sessizliğe büründü. 2019 yılında 69 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Altınbeşik, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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