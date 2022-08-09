09 Ağustos 2022, Salı
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti
Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay yaşandı. Bir genç, annesi ve 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladığı tabancayla intihar etti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 09.08.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 23:14
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