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SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti

Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay yaşandı. Bir genç, annesi ve 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladığı tabancayla intihar etti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 23:14
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SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti

Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına çıkan B.Ö. (22), elindeki maket bıçağıyla henüz bilinmeyen nedenle kendisine zarar vermeye başladı.

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SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti

B.Ö'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö. (51), oğluna müdahale etmeye çalıştı.

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SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti

B.Ö, bu sırada babasının beylik tabancasını alarak aile fertlerine doğru ateş etmeye başladı.

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SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti

B.Ö. ardından da aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

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SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti

Olayda, anne H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö. (11) olay yerinde hayatını kaybetti.