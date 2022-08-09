SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta annesi ve 2 kardeşini öldüren genç intihar etti

Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay yaşandı. Bir genç, annesi ve 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladığı tabancayla intihar etti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.