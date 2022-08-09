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Giresun'daki lunaparkta tren raydan çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü. Kazada hayatını kaybeden kişinin Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 00:56
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Giresun’daki lunaparkta tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 kişiden biri öldü.

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Giresun’daki lunaparkta tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.

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Giresun’daki lunaparkta tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.

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Giresun’daki lunaparkta tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Giresun’daki lunaparkta tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Aynı hastanede tedavi altına alınan Samet Dilekçe ve Giresun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş'ın durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.