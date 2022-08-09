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Haberler Galeri 'Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor' diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

'Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor' diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

Elazığ'da meydana gelen olay kan dondurdu. 'Beynimde çip var, Amerika beni dinliyor' ifadesini kullanan Serhat Duman silahla doktoru tehdit etti. Ortalığı adeta savaş alanına Duman gözaltına alınıp tutuklanırken, doktor başından geçen korku dolu anları, "Çipi çıkarmam için tehdit etti ve elini silahına attı. Bana, 'Mermileri beynine boşaltacağım' dedi. Silahı çıkarınca üzerine fırladım, 15 dakika boğuştuk. Her an silah patlayabilirdi. İkimizden biri de ölebilirdi." ifadeleriyle anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 09.08.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 17:01
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’Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor’ diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

Elazığ'da meydana gelen garip olay, geçen gün öğle sularında özel bir hastanede yaşandı. "Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor. Tespit et, çıkar" ifadelerini kullanan Serhan Duman, randevu aldığı doktordan MR istedi.

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’Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor’ diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

"İSTEDİĞİ CEVABI ALAMAYINCA DOKTORU TEHDİT ETTİ"

Dr. Oktay Kapan, Duman'a, benzer şikayetten dolayı daha önce MR çekildiğini ve beyninde bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine Serhan Duman, ruhsatsız tabancasını çıkarıp doktoru tehdit etti. Silahın üzerine atlayarak 15 dakika direnen doktor, dışarıya seslenerek yardım istedi.

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’Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor’ diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Kapıdaki hasta ve yakınlarının müdahalesi ile Dr. Kapan, kurtulmayı başardı. Tehditler savurmaya devam eden Duman, hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serhan Duman'ın 3 farklı suç kaydının da olduğu belirtildi.

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’Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor’ diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

'MERMİLERİ BEYİNİNE BOŞALTACAĞIM'

Üroloji Uzmanı Dr. Oktay Kapan yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu. Hastanın kendisine silah çektiğini ve 15 dakika direndiğini belirten Dr. Kapan, "Hayati ve üzücü bir olaydı. Bu şahıs, daha önce de gelmişti. 'Beynimde çip var; çıkarmanı istiyorum' demişti. Biz de kendisine yardımcı olduk. Beyin MR'ında çip ya da benzeri bir şey görmedik.

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’Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor’ diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

"DIŞ ÜLKELER BEYNİME ÇİP TAKTI"

Çip nereden çıktı' diye sordum. Takip ve dinleme için taktıklarını söyledi. 'Kim taktı' diye sordum. Dış ülkelerin taktığını söyledi. Daha sonra kendisi, 'Gençken yanlarındaydım, şimdi ayrıldım. Her gün küfrediyorum onlara, bu yüzden çip yerleştirdiler' dedi. Kendisine anlayış gösterdik ve yardımcı olmak istedik. MR'ında da hiçbir şey yoktu, kendisine bunu anlattığımda çok büyük tepkiler gösterdi.