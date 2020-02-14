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14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte dünyanın odaklandığı 14 Şubat Sevgililer Günü gerçeği

Dünyanın her yerinde 14 Şubat Sevgililer Günü konuşuluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle imkanı olan tüm çiftler birbirlerine hediyeler alıyor, sürprizler alıyor. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Milyarlarca insanın kutladığı özel günlerden biri olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığı merak konusu oldu. Birçok kullanıcı internet dünyasında sevgililer günü hakkında araştırma yaptı. Peki dünyanın kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte dünyanın odaklandığı 14 Şubat Sevgililer Günü gerçeği.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 14:57
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14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte dünyanın odaklandığı 14 Şubat Sevgililer Günü gerçeği

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? sorusu cevap buldu. Milyarlarca insanın kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığını internet dünyasında arayanlar aradıklarını A Haber'de buldu. İşte milyarlarca insanın neden ve nasıl ortaya çıktığını bilmeden kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nün gerçekleri.

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14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte dünyanın odaklandığı 14 Şubat Sevgililer Günü gerçeği

AZİZ VALENTİN'İN ÖLÜMÜ

Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin'in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius'a ait.

Papa Gelasius, O'nun "hayatını Tanrı'ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını" söyler. 1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

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14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte dünyanın odaklandığı 14 Şubat Sevgililer Günü gerçeği

Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin'in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin'in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir. Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969'da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin'in adını resmi olarak "Azizler" listesinde tutmaya devam etti.

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14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte dünyanın odaklandığı 14 Şubat Sevgililer Günü gerçeği

Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili tartışmaları bir tarafa koyarsak, karşımıza ikinci bir soru çıkıyor: 14 Şubat tarihiyle Aziz Valentin arasında nasıl bir bağ var?

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14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte dünyanın odaklandığı 14 Şubat Sevgililer Günü gerçeği

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sanılanın aksine 14 Şubat'ın Aziz Valentin'in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.

14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer'e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata'nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor.