1915 Çanakkale Köprüsü'nden müjdeli haberler geldi! Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük...

Dünyanın en büyük köprüsü olacak olan 2023 metrelik 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içindeki ayakları, 17'nci blokların montajıyla 161 metre uzunluğa ulaştı. 18 Mart 2017'de temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı. Dünyanın en büyük köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatının fotoğrafları dikkat çekti.