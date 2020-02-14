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1915 Çanakkale Köprüsü'nden müjdeli haberler geldi! Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük...

Dünyanın en büyük köprüsü olacak olan 2023 metrelik 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içindeki ayakları, 17'nci blokların montajıyla 161 metre uzunluğa ulaştı. 18 Mart 2017'de temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı. Dünyanın en büyük köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatının fotoğrafları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 13:03
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden müjdeli haberler geldi! Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük...

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden müjdeli haberler geldi! Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük...

Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise geçen yılın Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden müjdeli haberler geldi! Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük...

YARI UZUNLUĞA ULAŞILDI

Aradan geçen yaklaşık 6 ayda kule kesonları üzerine 17'nci blokların montajı da yapılmaya başlandı. Gelibolu yakasındaki kule kesonu üzerine 17'nci bloklar konuldu ve köprü ayağının yüksekliği 161 metreye ulaştı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden müjdeli haberler geldi! Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük...

Lapseki yakasındaki köprü ayağında ise 17'nci blokların montajına devam ediliyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden müjdeli haberler geldi! Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük...

Kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen vinç ile her bir blok, parçalar halinde yukarı çekilirken, burada montajı yapılıyor. 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin montajı da yakın zamanda tamamlanmıştı.