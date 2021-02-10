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Haberler Galeri Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler

Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler

Son dakika haberi: Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüsü unutup Caddebostan'a adeta akın etti. Gruplar halinde oturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik bölgeden son durumu canlı yayında aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 14:52
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Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar gruplar halinde Caddebostan'a akın etti.

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Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler

Kimisi salgına aldırış etmeden maske ve mesafe kurallarına uymayarak bir arada otururken, kimi vatandaş ise doğum günü kutlaması için sahilde bir araya geldi.

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Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler

Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle ise kimi vatandaşlar gruplar halinde yiyecek ve içeceklerini alıp sahile indi.

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Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler
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Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler