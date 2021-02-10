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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler Son dakika: Kadıköy Caddebostan'da korkutan manzara! Virüs unutuldu! İşte o görüntüler Son dakika haberi: Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüsü unutup Caddebostan'a adeta akın etti. Gruplar halinde oturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik bölgeden son durumu canlı yayında aktardı. Giriş Tarihi: 10.02.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 14:52
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar gruplar halinde Caddebostan'a akın etti.
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Kimisi salgına aldırış etmeden maske ve mesafe kurallarına uymayarak bir arada otururken, kimi vatandaş ise doğum günü kutlaması için sahilde bir araya geldi.
Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle ise kimi vatandaşlar gruplar halinde yiyecek ve içeceklerini alıp sahile indi.