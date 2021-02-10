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Haberler Galeri 5,4 derece yükseldi! İşte ocak ayında sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler

5,4 derece yükseldi! İşte ocak ayında sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler

Geçen ay sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kaydedildi. Ocakta en çok ekstrem (en yüksek) sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 14:47
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5,4 derece yükseldi! İşte ocak ayında sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler

Türkiye'de geçen ay sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı.

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5,4 derece yükseldi! İşte ocak ayında sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 dereceye yükseldi.

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5,4 derece yükseldi! İşte ocak ayında sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler

Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.

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5,4 derece yükseldi! İşte ocak ayında sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler

Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.

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5,4 derece yükseldi! İşte ocak ayında sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.