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Haberler Galeri Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı

Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı

Sırtındaki şişliğin büyümesiyle birlikte doktora gitme kararı alan kişi gördüğü manzara karşısında şokunu yaşadı. YouTube'da sıra dışı operasyonlara imza atarak adından söz etmeyi başaran ve fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtmayı başardı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 16:11
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Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı

Sırtındaki şişliğin giderek büyümesinin ardından doktorun yolunu tutan kadın muayene sonrası hayatının şokunu yaşadı.

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Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı

Yaptığı kontrol sonrası operasyona geçen doktor büyük bir titizlikle kadının sırtındaki şişliğin nedenini ortadan kaldırdı.

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Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı
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Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı