Sırtındaki şişlik giderek büyüyünce doktora gitti! İçinden çıkanlar doktoru da şaşırttı

Sırtındaki şişliğin büyümesiyle birlikte doktora gitme kararı alan kişi gördüğü manzara karşısında şokunu yaşadı. YouTube'da sıra dışı operasyonlara imza atarak adından söz etmeyi başaran ve fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtmayı başardı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu büyük ilgi gördü.