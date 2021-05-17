HaberlerGaleriSon dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı
Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme"nin başlamasıyla otogar, havalimanı ve kente girişlerin sağlandığı ana yollarda yoğunluk görülüyor. Öte yandan bayram dönüşlerinde yaşanan yoğun trafik hava böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:04Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 14:29