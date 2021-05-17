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Haberler Galeri Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı

Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme"nin başlamasıyla otogar, havalimanı ve kente girişlerin sağlandığı ana yollarda yoğunluk görülüyor. Öte yandan bayram dönüşlerinde yaşanan yoğun trafik hava böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 14:29
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Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibarıyla sona erdi.

"Tam kapanma"da zorunlu haller dışında izin verilmeyen şehirler arası seyahatler, "kademeli normalleşme"yle esnetildi.

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Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı

Uygulamanın başlamasıyla İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Araçlara binmeden önce yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

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Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı

Bir otobüs firmasında çalışan Hakan Kalaycı, saat 09.00-12.00 arasındaki otobüs seferlerinde yoğunluk olduğunu belirterek, "Şoför arkadaşlar yüzde 50 kapasiteyle gitti ve yüzde 50'lik kapasitenin hepsi doluydu. Kısıtlamalar bittiği için bugün yoğunluk yaşandı. İstanbul'dan sabah saatlerinde Bursa, İzmir Ankara istikametinde kapasite yüzde 50 ile araçların hepsi doluydu. Yer bulamayan yolcular oldu, aradılar ama yer yoktu." diye konuştu.

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Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı

Harem Otogar'da da İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, otobüslerinin sefer saatlerini bekliyor.

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Son dakika | Kademeli normalleşme döneminde dönüşler başladı! Otogar ve havalimanları kilit! Trafikte kuyruklar uzadı

HAVALİMANLARINDA HAREKETLİLİK

Şehirler arası seyahatin esnetilmesiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Kısıtlamanın sona erdiği 05.00'ten itibaren yolcular havalimanına gelmeye başladı.