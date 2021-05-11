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Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES korona aşı pasaportu oluşturma

Aşı kimliği nasıl çıkarılır? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti aşı kimliği devreye alındı. İki doz aşı olanlar aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek. Bu gelişmelerin ardından aşı kimliğinin nasıl çıkarılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES uygulaması ile aşı kimliği nasıl oluşturulur? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:06
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Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES korona aşı pasaportu oluşturma

A Haber muhabiri aslı Bilger Kutludağ'ın canlı yayında attıkları:

Sağlık bakanlığı daha önce e-Nabız üzerinden iki doz aşısını olanlar için Türkiye Cumhuriyet aşı kimliği uygulamasını başlatmıştı. Şimdi o uygulama Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından yapılacak.

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Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES korona aşı pasaportu oluşturma

Bu uygulama üzerinden aşı kimlik kartı alınabilecek. HES uygulamasına girildikten sonra Kovid- 19 aşı bilgileri isimli bölüme giriyorsunuz.

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Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES korona aşı pasaportu oluşturma

Burada aşı kartlarım sekmesi çıkıyor. Buraya tıkladığınız zaman buradan işlemleri yaparak alabiliyorsunuz.

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Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES korona aşı pasaportu oluşturma

Burada pasaport bilgilerini girerek işlemleri tamamlıyorsunuz.

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Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES korona aşı pasaportu oluşturma

Avrupa Birliği ülkelerinde artık aşı pasaportu ile giriş gündemde bu yüzden aşı kimlik kartı önemli.