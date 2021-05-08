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Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...
Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. 2021 Kadir Gecesi, 8 Mayıs'a denk geliyor. Kadir Gecesi edilecek dualar ve yapılacak ibadetlerle en verimli şekilde gerçekleştirilecek. İşte, Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...
Giriş Tarihi: 08.05.2021 01:39
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