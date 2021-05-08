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Haberler Galeri Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. 2021 Kadir Gecesi, 8 Mayıs'a denk geliyor. Kadir Gecesi edilecek dualar ve yapılacak ibadetlerle en verimli şekilde gerçekleştirilecek. İşte, Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 01:39
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Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılan konular arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi yaklaşıyor. Dinimizde kutsal gecelerin başında yer alan Kadir Gecesi'nde, Cebrail dahil "Sidretu'l- Münteha"da olan melekler yeryüzüne inerler ve meleklerin ellerinde sancaklar vardır. İşte, Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

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Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

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Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

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Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

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Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.