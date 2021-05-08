Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")