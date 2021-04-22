Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! "İstediğimi yaparım" dedi ve...

Apartmanın 3'üncü katında oturan ve gürültüden rahatsız olan ev sahibi Deniz Kanat (43), kiracısını uyarmak için alt kata indi. O.H.'ye daha önce de bu konuda uyardığını belirten Kanat, evinde 87 yaşında hasta olduğunu ve kapıyı sert kapaması sonucu korkarak heyecanlandığını söyledi.