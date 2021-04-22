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Haberler Galeri Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! "İstediğimi yaparım" dedi ve...

Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! "İstediğimi yaparım" dedi ve...

İzmir'in Çiğli ilçesinde, ev sahibi Deniz Kanat'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarmak istediği kiracı O.H.'nin, "Dairenin parasını veriyorum, istediğimi yaparım" şeklindeki tepkisi üzerine çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbeleriyle apartmanın önüne yığılan Kanat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı olarak olay yerinden kaçan O.H. ise kısa sürede yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 06:18
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Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! İstediğimi yaparım dedi ve...

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce apartmanın 2'nci katına kiracı olarak taşınan O.H. (24), evine geldiği sırada apartmanın kapısını sert şekilde kapattı.

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Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! İstediğimi yaparım dedi ve...

Apartmanın 3'üncü katında oturan ve gürültüden rahatsız olan ev sahibi Deniz Kanat (43), kiracısını uyarmak için alt kata indi. O.H.'ye daha önce de bu konuda uyardığını belirten Kanat, evinde 87 yaşında hasta olduğunu ve kapıyı sert kapaması sonucu korkarak heyecanlandığını söyledi.

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Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! İstediğimi yaparım dedi ve...

'KİRAYI VERİYORUM, İSTEDİĞİMİ YAPARIM' TARTIŞMASI

İddiaya göre O.H.'nin, "Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" demesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanat ve O.H. birbirlerini bıçakla yaralarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! İstediğimi yaparım dedi ve...

Aldığı bıçak darbeleri sonucu can havli ile apartmandan sokağa çıkan kanat, kanlar içerisinde yere yığılırken, yaralandığı öğrenilen şüpheli O.H. ise olay yerinden kaçtı.

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Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! İstediğimi yaparım dedi ve...

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Deniz Kanat'ı ambulans ile Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Deniz Kanat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.