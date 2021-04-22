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Son dakika | İzmir'de korkunç olay! Mahalle sakinleri olay yerine koştu! "İstediğimi yaparım" dedi ve...
İzmir'in Çiğli ilçesinde, ev sahibi Deniz Kanat'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarmak istediği kiracı O.H.'nin, "Dairenin parasını veriyorum, istediğimi yaparım" şeklindeki tepkisi üzerine çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbeleriyle apartmanın önüne yığılan Kanat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı olarak olay yerinden kaçan O.H. ise kısa sürede yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 06:18
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