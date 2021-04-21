2 milyon lira harcadı! Tüm Türkiye'ye dağıtıyor

Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak faaliyetine başlayan Şerif Aydın, 2009'da bu işi bırakıp kurduğu fabrikada çoğu kadınlardan oluşan çalışanlarıyla marketler için höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol, muhallebi üretiyor. Firmanın sahibi Aydın, "Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 22:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 22:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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