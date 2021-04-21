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2 milyon lira harcadı! Tüm Türkiye'ye dağıtıyor

Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak faaliyetine başlayan Şerif Aydın, 2009'da bu işi bırakıp kurduğu fabrikada çoğu kadınlardan oluşan çalışanlarıyla marketler için höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol, muhallebi üretiyor. Firmanın sahibi Aydın, "Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 22:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 22:21
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2 milyon lira harcadı! Tüm Türkiye'ye dağıtıyor

Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak mesleğe başlayan girişimcinin kurduğu fabrikada üretilen ambalajlı sütlü tatlılar yurdun dört bir yanından talep görüyor.

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2 milyon lira harcadı! Tüm Türkiye'ye dağıtıyor

Firmanın kurucusu ve genel müdürü Şerif Aydın, 1981'de girdiği sektörde şubeler açarak işlerini büyüttüğünü ve pastaneciliğe devam ettiğini söyledi.

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2 milyon lira harcadı! Tüm Türkiye'ye dağıtıyor

Aydın, 1995'te Bursa'daki marketler için höşmerim tatlısı üretmeye başladıklarını, kazandibi, sütlaç gibi sütlü tatlılarla çeşit sayısını artırıp 1998'de ulusal zincir marketlere de ürün vermeye başladıklarını anlattı.

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2 milyon lira harcadı! Tüm Türkiye'ye dağıtıyor

Pastaneciliği bıraktıkları 2009'da 2 bin 500 metrekare alanda fabrika kurarak sütlü tatlı üretim kapasitesini artırdıklarını aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2 milyon lira harcadı! Tüm Türkiye'ye dağıtıyor

"Şu anda höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol ve muhallebi gibi sütlü tatlılar üretiyoruz. Türkiye'deki discount (indirim) marketler hariç ulusal marketlerin hepsiyle çalışıyoruz. Türkiye geneline ürün veriyoruz. Kazandibi tatlısını kaseye koyarak satılmasını sağlayan ilk firmalardan birisiyiz. Firmamızda yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 75-80'i kadın çalışanlardan oluşuyor."