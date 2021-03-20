Son dakika | İzmir'de kan donduran vahşet! Genç kız hayatını kurtarmak için...

İzmir'den birisi aramış, 'sahipleneceğim' diye. O da İzmir'e gitmiş. Buluşunca 'köpeği eve götüreceğim' diye eve gidiyorlar. Tecavüze yeltenmeye kakınca kızım kendini kurtarmaya çalışıyor. Camları kırıyor sesini duyurmak için. Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş" diye konuştu.