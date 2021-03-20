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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | İzmir'de kan donduran vahşet! Genç kız hayatını kurtarmak için... Son dakika | İzmir'de kan donduran vahşet! Genç kız hayatını kurtarmak için... İzmir'in Bornova ilçesinde, Serkan Dindar'ın (28) evinde cesedi bulunan 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'in babası, kan donduran açıklamalarda bulundu: Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş. Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 13:25
20 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, polise, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.
Otopsinin ardından yakınları tarafından İstanbul'a götürülüp, Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilen Ceyda'nın babası Ahmet Yüksel, cenazede, "Kızım hayvanları çok seviyordu. Sosyal medyadan köpeği sahiplendiriyordu.
İzmir'den birisi aramış, 'sahipleneceğim' diye. O da İzmir'e gitmiş. Buluşunca 'köpeği eve götüreceğim' diye eve gidiyorlar. Tecavüze yeltenmeye kakınca kızım kendini kurtarmaya çalışıyor. Camları kırıyor sesini duyurmak için. Kızım kendini kurtarmak isterken öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş" diye konuştu.
Olayın ardından gözaltına alınan ve 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar ise polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürüp, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" diye konuştu.