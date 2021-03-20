Son dakika | Çorum'da tarihi aydınlatan olay! Tarlasını sürerken buldu! Devlet ödüllerini verecek

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde traktörle tarlasını süren çifti tarafından bulunan Hitit dönemine ait 3 bin 500 yıllık 'çekiş başlı damga mührü', gazetecilere tanıtıldı. Ön incelemesinin ardından, sonuçların raporlanması için kent müzesi bünyesinde komisyon kurulan mührü teslim eden çiftinin de ikramiyeyle ödüllendirileceği belirtildi.