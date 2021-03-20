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Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu

Başında oluşan şişliği yara zannedip önemsemeyen genç kadın daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşı tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice yara olan yeri kontrol eden arkadaşı gerçeği öğrenince gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:16
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Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu

Başında yara olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşından yardım istedi.

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Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu

Arkadaşı genç kadının başına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı.

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Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu

O anları ise böyle kameraya aldılar.

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Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu
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Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu