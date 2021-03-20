Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu

Başında oluşan şişliği yara zannedip önemsemeyen genç kadın daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşı tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice yara olan yeri kontrol eden arkadaşı gerçeği öğrenince gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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