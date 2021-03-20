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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu Başındaki yarayı önemsemedi! Öyle bir şey çıktı ki arkadaşı bile şoke oldu Başında oluşan şişliği yara zannedip önemsemeyen genç kadın daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşı tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice yara olan yeri kontrol eden arkadaşı gerçeği öğrenince gözlerine inanamadı. Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:16
Başında yara olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşından yardım istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşı genç kadının başına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı.
O anları ise böyle kameraya aldılar.