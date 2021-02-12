Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Cuma mesajları resimli yazılı: 2021 dualı ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları resimli yazılı: 2021 dualı ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen mübarek cuma gününde, vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajı paylaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılan cuma mesajları, resimli ve yazılı olarak dikkat çekiyor. Dualı, hadisli ve en yeni cuma mesajı içeriklerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021'e özel en güzel cuma mesajları... Giriş Tarihi: 12.02.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 08:57
Cuma mesajları... Bu mübarek günde sevdiklerinizin cumasını kutlamak istiyorsanız cuma mesajı güzel bir paylaşım aracı olacaktır. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş cuma namazı öncesi vatandaşlar cuma mesajı paylaşımı yapıyor. Sizde sevdiklerinizin yüzünde tebessüm bırakmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz en yeni cuma mesajı içeriklerine göz atabilirsiniz. İşte 2021 kısa, yazılı, resimli ve dualı en güzel cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI 2021 Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim. Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar… "Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim."
'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun. Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.