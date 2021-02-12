Cuma mesajları resimli yazılı: 2021 dualı ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen mübarek cuma gününde, vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajı paylaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılan cuma mesajları, resimli ve yazılı olarak dikkat çekiyor. Dualı, hadisli ve en yeni cuma mesajı içeriklerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021'e özel en güzel cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 12.02.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 08:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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