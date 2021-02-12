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Haberler Galeri Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Son dakika: Türkiye yaban hayatında zengin canlı türleri barındırıyor. Ülkenin dört bir tarafına yerleştirilen fotokapanlar, bu zamana kadar onlarca farklı türleri görüntüledi. Bunların arasında şimdiye kadar nesli tükendi sanılan önemli birkaç yırtıcı da bulunuyor. Son olarak 'ormanın hayaleti' olarak bilinen o nadir görülen yırtcı da kameralara yakalandı. Bu canlı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altında. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 10:17
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Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

'Ormanın hayaleti' olarak bilenen vaşak Ardahan'da doğal hayatı izleme kameralarına yakalandı. Çok sayıda canlı türünü görüntüleyen fotokapanlar, bu zamana kadar nesli tükendi sanılan veya görüntülenmesi neredeyse imkansız olan çok sayıda yırtıcının görüntülerini kaydetti.

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Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Yalnızçam ormanlarında ki yaban hayatı popülasyonunu görüntülemeye kendini adamış olan üniversite doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, ''Vaşak, Ardahan'da ilk kez Yalnızçam ormanlarında görüntüleniyor.

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Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Ve bu da bana nasip oldu. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime de inanıyorum" dedi.

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Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Yalnızçam ormanlarının milli parklar statüsüne alınması için farkındalık oluşturma niyetinde birisi olan Keçeci, Çevre kirliliğine de dikkat çekmek istiyor.

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Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Keçeci, Ormanlık alanda gezen kurdun ağzındaki 'pet şişe''ye de dikkat çekerek. ''Bu çok vahim bir durum ve ormanların kirletilmemesi gerekiyor.