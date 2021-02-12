Son dakika: Ardahan'da ürküten görüntüler! Ormanın hayaleti ortaya çıktı

Son dakika: Türkiye yaban hayatında zengin canlı türleri barındırıyor. Ülkenin dört bir tarafına yerleştirilen fotokapanlar, bu zamana kadar onlarca farklı türleri görüntüledi. Bunların arasında şimdiye kadar nesli tükendi sanılan önemli birkaç yırtıcı da bulunuyor. Son olarak 'ormanın hayaleti' olarak bilinen o nadir görülen yırtcı da kameralara yakalandı. Bu canlı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altında. İşte o anlar...