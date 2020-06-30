Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! Fiyatıyla şaşırttı...
Kırıkkale'de otomobil tutkunu bir kişi, orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı. Genelde yerli arabaları almayı tercih ettiğini ifade eden Fatih Yunus Güzel, "Bu aracımızı Aydın'dan Arif amcadan aldık. Kendisi çok güzel korumuş çok güzel bakmış. Kendisi ilk sahibiydi. Biz de bu saatten sonra onun koruduğu kadar korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:08Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:09