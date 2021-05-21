Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

"TEK SEBEBİ BECERİKSİZLİK!"

AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca: Bu köprünün yapılmamasının tek bir sebebi var beceriksizlik. Aylardır sel taşkınından sonra daha önce de bu konuyu gündeme getirmiştik. Köprünün üzerinde ağaç yetişmiş herhalde ağacın meyve vermesi ve bu meyveleri satarak onun parasıyla bu köprüyü yapmayı düşünüyorlar.