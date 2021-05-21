21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

Son dakika haberi... İzmir Gaziemir ilçesinde selden zarar gören köprü aylardır onarılmadı. Vatandaşlar tehlike saçan köprünün onarılmamasından dolayı belediyeye tepkili. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, "Bu köprünün yapılmamasının tek bir sebebi var beceriksizlik." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:04
  • 1
  • 11
Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

Yaklaşık 5-6 ay oldu İzmir'de sel olalı. O zamandan beri de bu köprü yapılmıyor. Git gide tehlikeli hale gelmiş durumda. Artık buradaki köprü yıkıldı yıkılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

Gaziemir Belediyesi köprünün onarımını neden yapılmıyor? İzmir Gaziemir ilçesinde selden zarar gören köprü aylardır onarılmadı. Vatandaşlar tehlike saçan köprünün onarılmamasından dolayı belediyeye tepkili. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 11
Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

Selin getirdiği çöpler pislikler her şey duruyor.

  • 4
  • 11
Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

Gaziemir Belediyesi selden sonra buraya hiç uğramamış.

  • 5
  • 11
Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

"TEK SEBEBİ BECERİKSİZLİK!"

AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca: Bu köprünün yapılmamasının tek bir sebebi var beceriksizlik. Aylardır sel taşkınından sonra daha önce de bu konuyu gündeme getirmiştik. Köprünün üzerinde ağaç yetişmiş herhalde ağacın meyve vermesi ve bu meyveleri satarak onun parasıyla bu köprüyü yapmayı düşünüyorlar.