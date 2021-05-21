En yeni Cuma mesajları 2021! Güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s) Cuma gününü şöyle anlatmıştır: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır."

Yüce Allah Cuma namazı ile ilgili, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurmuştur.