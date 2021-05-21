En yeni Cuma mesajları 2021! Güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, bu mübarek günde yoğun şekilde aranıyor. Cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar için en güzel ve resimli mesajları sayfamızda bir araya getirdik. Bugün cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak. İşte 2021 en yeni, güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 21.05.2021
09:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
09:43
Cuma mesajları... Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi. Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte internet üzerinde en güzel Cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Cumanın bereketinden istifade etmek isteyen Müslümanlar, Cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik ediyor. Sosyal medyadan ya da SMS olarak paylaşılabilecek Cuma mesajlarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte en yeni, güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları...
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İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s) Cuma gününü şöyle anlatmıştır:
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır."
Yüce Allah Cuma namazı ile ilgili,
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurmuştur.
EN YENİ CUMA MESAJLARI 2021
* Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
* Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.
* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...
* Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...
* Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.
* Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.