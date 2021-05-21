Son dakika: İzmir Gaziemir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP’li belediyeden şikayetçi

Son dakika haberi... İzmir Gaziemir ilçesinde selden zarar gören köprü aylardır onarılmadı. Vatandaşlar tehlike saçan köprünün onarılmamasından dolayı belediyeye tepkili. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, "Bu köprünün yapılmamasının tek bir sebebi var beceriksizlik." dedi.

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