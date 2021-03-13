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İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler caddeye akın etti. Caddedeki kalabalık ve sosyal mesafeye uyumsuzluk vatandaşlara adete koronavirüsü unutturdu! İşte korkutan görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 16:47
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İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara

Koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni normalleşmeyle birlikte kısıtlamanın kaldırıldığı 2'nci cumartesi günü, İstanbul'un birçok yerinde yoğunluk yaşandı.

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İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara

Sıcaklığın 12 derece olarak ölçüldüğü kentte havanın güzel olmasını fırsat bilenler kendilerini dışarı attı.

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İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara

İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de kalabalıktan nasibini aldı.

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İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara

Bazı vatandaşlar meydanda hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girerken, birçok vatandaş gezintiye çıktıkları İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

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İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara

Kısıtlamasız cumartesi gününden korkutan kareler...