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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu! Korkutan manzara İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler caddeye akın etti. Caddedeki kalabalık ve sosyal mesafeye uyumsuzluk vatandaşlara adete koronavirüsü unutturdu! İşte korkutan görüntüler... Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 16:47
Koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni normalleşmeyle birlikte kısıtlamanın kaldırıldığı 2'nci cumartesi günü, İstanbul'un birçok yerinde yoğunluk yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıcaklığın 12 derece olarak ölçüldüğü kentte havanın güzel olmasını fırsat bilenler kendilerini dışarı attı.
İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de kalabalıktan nasibini aldı.
Bazı vatandaşlar meydanda hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girerken, birçok vatandaş gezintiye çıktıkları İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Kısıtlamasız cumartesi gününden korkutan kareler...