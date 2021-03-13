BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM salı indirimleri için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin 16 Mart tarihinde satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesi belli oldu. Aslan figürlü çocuk taburesi, bebek kolsuz body, bebek yelek, aslan figürlü askılık, uzaktan kumandalı led ampul, keçe oyuncak sepeti, safari figürlü 3 boyutlu gece lambası, kırlent, zürafalı peluş kırlent gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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