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Haberler Galeri BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

BİM salı indirimleri için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin 16 Mart tarihinde satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesi belli oldu. Aslan figürlü çocuk taburesi, bebek kolsuz body, bebek yelek, aslan figürlü askılık, uzaktan kumandalı led ampul, keçe oyuncak sepeti, safari figürlü 3 boyutlu gece lambası, kırlent, zürafalı peluş kırlent gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 17:31
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BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü satışa çıkaracağı ürünler sürprizlerle dolu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı 16 Mart BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 16 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Aslan Figürlü Tabure Çocuk

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BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Finger Monkey
Bebek Kolsuz Body

• 3/ 6/ 9 ay

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BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Finger Monkey
Bebek Yelek

• 3 / 6 / 9 ay

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  • 15
BİM'de salı günü indirimleri belli oldu! 16 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Piccolo Mondi
Aslan Figürlü Askılık