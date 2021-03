Akrebi paraya çevirdi! Litresi 10 milyon dolar

"BİR DAMLASINDA 150 PROTEİN VAR"

Her bir damla zehrinde onlarca proteinin olduğunu aktaran Yılmaz, "Akrebin her bir damla zehrinden 150 adet protein var. Bu proteinlerin her biri ayrı ayrı hastalıklarda şifa olarak kullanılıyor. İlaç sektöründe ülkemizin diğer ülkelerle yarışması için bu akrep üzerinde araştırma çalışmalarının yapılmasını istiyoruz" dedi.