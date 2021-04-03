Bakın nereye kadar ekmişler" dedi. Bir mahalle sakini de "Emekliyiz işimiz yok hem zaman geçiriyoruz hem de organik şeyler ekiyoruz " diye konuşurken bir başka vatandaş da "Burası çok güzel güneş de vuruyor. Torunlarla birlikte vakit geçiriyoruz. 1 sene olmadı buraya geleli. mutlu oluyorum. Herkes buraya geliyor" şeklinde konuştu.