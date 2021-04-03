Kadıköy'deki tarihi köşk harabeye döndü! Haydarpaşa Tren Garı’nın Alman müdürü yaptırmış

Burası halk arasında 'Madam Tamara Köşkü' olarak bilinir. Bu köşkü ilk yaptıran kişi ise Haydarpaşa Garı Müdürü Alman Edouard Huguen'dir. Huguen bu evi dikeceği arsayı Ermeni asıllı bir aileden satın alarak 1903 yılında bu köşkü inşa ediyor" dedi.

