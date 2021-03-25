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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!

Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 06:45
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Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!

İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı.

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Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!

Yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

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Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!

Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı görüldü.

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Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
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Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!