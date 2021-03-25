Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

DHA Giriş Tarihi: 25.03.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 06:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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