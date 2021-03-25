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25 Mart 2021, Perşembe
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 06:45
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!
Son dakika | İstanbul'da kar gece boyunca sürdü!