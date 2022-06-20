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Haberler Galeri Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atlayarak canına kıydı. Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" denildi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.06.2022 20:37
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Son Dakika: İstanbul’da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'un Marmaray Bostancı durağında meydana gelen elim olayda, iddiaya göre genç yaşlarda bir şahıs tren geldiği esnada raylara atlayarak intihar etti.

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Son Dakika: İstanbul’da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika: İstanbul’da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

SEFERLER DURDURULDU YOLCULAR BİRİKTİ

Seferlerin durdurulması nedeniyle istasyonlarda hızla çok sayıda yolcu birikmeye başladı.

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Son Dakika: İstanbul’da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

İntihar eden gencin cansız bedeninin kaldırılması için savcının olay yerine gelmesinin beklendiği belirtildi.

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Son Dakika: İstanbul’da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti