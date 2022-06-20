Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Marmaray Bostancı durağında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atlayarak canına kıydı. Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" denildi.

İHA Giriş Tarihi: 20.06.2022 20:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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