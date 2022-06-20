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Haberler Galeri ‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

İstanbul Ataşehir'de bir eczanede gerçekleşen olayın görüntüleri seyredenlerin kanını dondurmuştu. Eczacıların annesine yanlış adres verdiğini iddia edilen 30 yaşındaki Erdem T. eczacılara ölüm tehditleri savurup "Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem" ifadelerini kullanmıştı. Ülkenin gündemine oturan dehşete dair yeni gelişmeler kaydedildi. Erdem T.'nin tutuklanmasına karar verilirken hakimlikteki sorgusunda yaptığı savunması. İşte eczanedeki kabusun bütün ayrıntıları…

İHA
Giriş Tarihi: 20.06.2022 22:38
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‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczanede yaşanan dehşette iddiaya göre nöbetçi eczaneyi arayan annesine yanlış adres söylenmesi üzerine saldırgan bir tavırla eczaneye gelen kişi, eczane çalışanlarına tehdit ve hakaretler yağdırarak, içerideki bilgisayara yumruk attı.

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‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

Reçetesini vererek ilaçları isteyen zanlı E.T., eczanedeki diğer vatandaşların sakinleştirmeye çalışmasına rağmen eczane çalışanlarına tehditler savurarak küfürler savurmaya devam etti.

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‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

"KAFANI KOPARIRIM HABERLERDE GÖRDÜKLERİNİZE BENZEMEM"

Eczacı kadının "Polisi arayın" sözleri üzerine ise şüpheli, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem" diyerek tehdit etti.

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‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

Olayın ardından Eczacı Ayşenur Ören'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli E.T. gözaltına alındı.

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‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından 'tehdit' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.