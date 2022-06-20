‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczanede yaşanan dehşette iddiaya göre nöbetçi eczaneyi arayan annesine yanlış adres söylenmesi üzerine saldırgan bir tavırla eczaneye gelen kişi, eczane çalışanlarına tehdit ve hakaretler yağdırarak, içerideki bilgisayara yumruk attı.