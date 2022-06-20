20 Haziran 2022, Pazartesi
‘Yanlış adres’ sebebiyle eczaneyi savaş alanına çevirmişti! ‘Babam kucağımda öldüğü için…’
İstanbul Ataşehir'de bir eczanede gerçekleşen olayın görüntüleri seyredenlerin kanını dondurmuştu. Eczacıların annesine yanlış adres verdiğini iddia edilen 30 yaşındaki Erdem T. eczacılara ölüm tehditleri savurup "Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem" ifadelerini kullanmıştı. Ülkenin gündemine oturan dehşete dair yeni gelişmeler kaydedildi. Erdem T.'nin tutuklanmasına karar verilirken hakimlikteki sorgusunda yaptığı savunması. İşte eczanedeki kabusun bütün ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 20.06.2022 22:38
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