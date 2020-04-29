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Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Dehşete düşüren görüntüler...
Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Dehşete düşüren görüntüler. İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi. Ülkemizde vatandaşların simit attığı martıların tavşanları canlı canlı yemesi görenlerin tüylerini diken diken etti.
Giriş Tarihi: 29.04.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 07:54
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