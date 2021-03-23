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Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü

Son dakika haberine göre; Alaska kıyılarında 39 yaşındaki balıkçı, yakaladığı kurt yılan balığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Devasa balığı ve keskin dişlerini gördüğünde gerildiğini anlatan balıkçı, her ne kadar korksa da o anları ölümsüzleştirmek istedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:47
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Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü

Nate Iszac, bu ayın başlarında Alaska kıyılarında devasa kurt yılan balığı yakaladı ve tekrar suya atmadan önce Facebook'ta paylaşmak için birkaç fotoğraf çektirdi.

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Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü

Güçlü çeneleri ve tehlikeli ısırığıyla bilinen kurt yılan balığı, sığ sulardan yaklaşık 200-220 metrelik derinlikteki sularda bulunuyor. 7 metreden fazla büyüyebilen bu balıklar, güçlü çenelerini avlarını ezmek için kullanıyor.

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Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü

39 yaşındaki Nate Iszac, bu ayın başlarında Alaska kıyılarında korkunç görünümlü balığı yakaladı, devasa çenesine ve keskin dişlerine çok yakından baktı.

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Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü

Uzun süredir balıkçılıkla uğraşan Nate, daha sonra kurt yılan balığı olarak tanımlanan yaratıkla birkaç fotoğraf çektirdi. Nate, "Onu gördüğümüzde bir hayli gerildik" dedi.

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Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü

"Onları daha önce görmüştüm ve çok sert ısırabileceklerini biliyorum, bu yüzden temkinliydik." ifadelerini kullanan Nate Iszac, ABD'nin Oregon eyaletinde yaşıyor.