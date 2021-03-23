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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü Son dakika haberine göre; Alaska kıyılarında 39 yaşındaki balıkçı, yakaladığı kurt yılan balığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Devasa balığı ve keskin dişlerini gördüğünde gerildiğini anlatan balıkçı, her ne kadar korksa da o anları ölümsüzleştirmek istedi. Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:47
Nate Iszac, bu ayın başlarında Alaska kıyılarında devasa kurt yılan balığı yakaladı ve tekrar suya atmadan önce Facebook'ta paylaşmak için birkaç fotoğraf çektirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güçlü çeneleri ve tehlikeli ısırığıyla bilinen kurt yılan balığı, sığ sulardan yaklaşık 200-220 metrelik derinlikteki sularda bulunuyor. 7 metreden fazla büyüyebilen bu balıklar, güçlü çenelerini avlarını ezmek için kullanıyor.
39 yaşındaki Nate Iszac, bu ayın başlarında Alaska kıyılarında korkunç görünümlü balığı yakaladı, devasa çenesine ve keskin dişlerine çok yakından baktı.
Uzun süredir balıkçılıkla uğraşan Nate, daha sonra kurt yılan balığı olarak tanımlanan yaratıkla birkaç fotoğraf çektirdi. Nate, "Onu gördüğümüzde bir hayli gerildik" dedi.
"Onları daha önce görmüştüm ve çok sert ısırabileceklerini biliyorum, bu yüzden temkinliydik." ifadelerini kullanan Nate Iszac, ABD'nin Oregon eyaletinde yaşıyor.