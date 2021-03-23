Denizden canavar çıktı! Yakaladığı balığı görünce dehşete düştü

Son dakika haberine göre; Alaska kıyılarında 39 yaşındaki balıkçı, yakaladığı kurt yılan balığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Devasa balığı ve keskin dişlerini gördüğünde gerildiğini anlatan balıkçı, her ne kadar korksa da o anları ölümsüzleştirmek istedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL