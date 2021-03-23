Böylesini ilk kez göreceksiniz! Değeri dudak uçuklattı

Gaziantep'te, kuyumcu İdris Kılıç, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı. İdris Kılıç, 24 ayar has altından elde ettiği ve üzerine Ayasofya Camii işlemesini yaptırdığı bileziği 1 milyon TL değer biçerek satışa çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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