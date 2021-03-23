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Böylesini ilk kez göreceksiniz! Değeri dudak uçuklattı

Gaziantep'te, kuyumcu İdris Kılıç, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı. İdris Kılıç, 24 ayar has altından elde ettiği ve üzerine Ayasofya Camii işlemesini yaptırdığı bileziği 1 milyon TL değer biçerek satışa çıkardı.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 11:39
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Böylesini ilk kez göreceksiniz! Değeri dudak uçuklattı

Kuyumcu imalatçıları ham olarak aldıkları altınları, yapılan zorlu çalışmaların ardından işleyerek ziynet eşyası haline getiriyor.

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Böylesini ilk kez göreceksiniz! Değeri dudak uçuklattı

Yaklaşık bin derecelik özel ocakta eritilen altınlar, yapılan işlemlerin ardından bilezik, kolye ve çeşitli takılara dönüşüyor.

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Böylesini ilk kez göreceksiniz! Değeri dudak uçuklattı

Gaziantepli kuyumcu İdris Kılıç alışılmış bilezik imalatının dışına çıkarak, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik üretti. Üzerine de Ayasofya Camii'nin işlemesini yaptıran Kılıç, 1 milyon TL değer biçtiği bileziği vitrinine koydu.

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Böylesini ilk kez göreceksiniz! Değeri dudak uçuklattı

Bu büyüklükteki bir bileziğin yapım aşamasının zahmetli ve ustalık gerektirdiğini anlatan İdris Kılıç, bileziği 3 günde tamamladıklarını söyledi.

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Böylesini ilk kez göreceksiniz! Değeri dudak uçuklattı

Yalnızca üzerinde Ayasofya Camii işlemesinin bile 1 gün sürdüğünü aktaran Kılıç, normal şartlarda üretime devam etseler bu süre zarfında bin adet bilezik yapabileceklerini aktardı.