Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?

Son dakika haberi... İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgının kontrol altına alınması ile birlikte bazı işletmeler yeniden faaliyete başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, internet kafelerin açılacağı tarih oldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...