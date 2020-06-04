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Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
Son dakika... İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Kontrolü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde bazı işletmeler yeniden kapılarını açtı. Bu gelişmelerin ardından internet kafeler ile oyun salonlarının hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, internet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 14:37
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