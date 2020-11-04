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Haberler Galeri Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

Son dakika haberi... İnternet kafeler ve oyun salonları kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde bazı işletmeler yeniden faaliyete geçmişti. Bu işletmeler arasında internet kafe ve oyun salonları da yer alıyor. Ancak vaka sayısında görülen artış nedeniyle yeni tedbirler alındı. Peki, internet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:11
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Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

Son dakika haberi... İnternet kafeler ve oyun salonları kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında mart ayında bazı işletmelerin faaliyeti durdurulmuş, salgının kontrol altına alınmasının ardından haziran ayında yeniden faaliyete geçirilmişti. Son zamanlarda vaka sayılarında görülen artış nedeniyle mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, internet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak? İşte haberin detayları...

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Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

İNTERNET KAFELER VE OYUN SALONLARI KAPANACAK MI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

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Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 47 MİLYON 854 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yay��lan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 854 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 220 bin 535 kişi yaşamını yitirdi.

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Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

Vaka sayısı 47 milyon 854 bin 42'ye çıkarken, virüs saptanan 34 milyon 357 bin 609 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 275 bin 898 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 692 bin 528 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 238 bin 641 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 313 bin 876), Brezilya (5 milyon 567 bin 126), Rusya (1 milyon 673 bin 686), Fransa (1 milyon 502 bin 763), İspanya (1 milyon 331 bin 756), Arjantin (1 milyon 195 bin 276), Kolombiya (1 milyon 99 bin 392), İngiltere (1 milyon 73 bin 882), Meksika (938 bin 405), Peru (908 bin 902), İtalya (759 bin 829), Güney Afrika (728 bin 836), İran (637 bin 712), Almanya (577 bin 131) ve Şili (514 bin 502)."