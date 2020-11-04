Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?

Vaka sayısı 47 milyon 854 bin 42'ye çıkarken, virüs saptanan 34 milyon 357 bin 609 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 275 bin 898 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 692 bin 528 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 238 bin 641 kişi hayatını kaybetti.