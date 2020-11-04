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Son dakika: İnternet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak?
Son dakika haberi... İnternet kafeler ve oyun salonları kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde bazı işletmeler yeniden faaliyete geçmişti. Bu işletmeler arasında internet kafe ve oyun salonları da yer alıyor. Ancak vaka sayısında görülen artış nedeniyle yeni tedbirler alındı. Peki, internet kafeler kapanacak mı? 2020 oyun salonları saat kaça kadar açık olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:11
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