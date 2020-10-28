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Haberler Galeri Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! “Yıldırım-14 Zori” operasyonu başlatıldı! İşte o görüntüler

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! “Yıldırım-14 Zori” operasyonu başlatıldı! İşte o görüntüler

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'nca Batman ve Diyarbakır illerinde "Yıldırım-14 Zori" operasyonu başlatıldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 11:19
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! “Yıldırım-14 Zori” operasyonu başlatıldı! İşte o görüntüler

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Batman ve Diyarbakır illerinde "YILDIRIM-14 ZORİ" Operasyonu başlatılmıştır.

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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! “Yıldırım-14 Zori” operasyonu başlatıldı! İşte o görüntüler

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.451) personel [(89) operasyonel tim] görev almaktadır.

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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! “Yıldırım-14 Zori” operasyonu başlatıldı! İşte o görüntüler

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirilmiş, 74 işbirlikçi yakalanmış, 234 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! “Yıldırım-14 Zori” operasyonu başlatıldı! İşte o görüntüler


YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! “Yıldırım-14 Zori” operasyonu başlatıldı! İşte o görüntüler

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