İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor | İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İstanbul tarihi, nüfusu, konumu gereği Türkiye'nin en önemli şehri durumunda. Dün TÜİK tarafından açıklanan il nüfus rakamlarında megakentin, uzun yıllar sonra ilk kez pandemi nedeniyle nüfusunda azalma olduğu ortaya çıktı. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte il il İstanbul'da ikamet eden vatandaşların sayısı...