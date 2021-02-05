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Haberler Galeri İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor | İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İstanbul tarihi, nüfusu, konumu gereği Türkiye'nin en önemli şehri durumunda. Dün TÜİK tarafından açıklanan il nüfus rakamlarında megakentin, uzun yıllar sonra ilk kez pandemi nedeniyle nüfusunda azalma olduğu ortaya çıktı. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte il il İstanbul'da ikamet eden vatandaşların sayısı...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 15:20
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İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

HANGİ İLDEN KAÇ KİŞİ İSTANBUL'DA YAŞIYOR? İŞTE MERAKLA BEKLENEN LİSTE

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

Adana

İstanbul'daki nüfus: 96.353

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İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

Adıyaman

İstanbul'daki nüfus: 207.100

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İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

Afyonkarahisar

İstanbul'daki nüfus: 60.634

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İstanbul'da en çok hangi ilden insan var 2021 | İşte il il son rakamlar! Zirvede bakın hangi şehir var?

Ağrı

İstanbul'daki nüfus: 209.891