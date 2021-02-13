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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri 2021: En güzel ve anlamlı, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları burada 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri 2021: En güzel ve anlamlı, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları burada Sevgililer Günü mesajları ve sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sevgililer Günü, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu kesintisiz uygulana sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Bu sebeple uzakta olan sevgilisine mesaj göndererek sevgisini dile getirmek isteyen vatandaşlar, en güzel mesajları araştırmaya başladı. 14 Şubat'a özel Sevgililer Günü sözlerini sizler için sayfamızda derledik. İşte en güzel ve anlamlı resimli Sevgililer Günü mesajları... Giriş Tarihi: 13.02.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 12:49
14 Şubat Sevgililer Günü bu sene pazar gününe denk geliyor. Kısıtlamalarda dolayı vatandaşlar bu özel günü evde karşılayacak. Bu sebepten dolayı doğal olarak vatandaşlar Sevgililer Günü mesajlarına yöneldi. Uzakta olan sevgilisine güzel bir mesaj göndermek isteyenler, internet üzerinden araştırmalara başladı. İşte en güzel ve anlamlı resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN GÜZEL 2021 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım!
Tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana "sevgilim!" diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
Öperim dudaklarından, gül kokulu yanaklarından. Her dem gözlerimin hapsindesin, kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Sensiz ben olmazdım. Bu kadar basit. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!
Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!
Eğer gökyüzü bir parça kâğıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki. 3. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara..