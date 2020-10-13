Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.