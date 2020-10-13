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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 80'i tamamlandı.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:20
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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali

Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali

Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş Taş Ocakları'ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor

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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali

YILDA 3 MİLYON YOLCU TAŞINACAK
Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 25 ile 30 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali

Dolguda yüzde 80'i tamamlanan projede, pist, apron ve taksi yolu sahalarında çalışma başlatıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.