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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme! İşte son hali
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 80'i tamamlandı.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:05Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:20