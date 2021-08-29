6 ildeki orman yangınlarında son durum

Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındı. Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'da başlayan yangı ise 17.30'da kontrol altına alındı. Bugün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. 11.40'da çıkan yangın 13.25'te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangın da 08.00'da kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'de çıkan yangın da 19.30'ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi" denildi.



