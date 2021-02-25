Son dakika: Halk tedirgin! Korkutan görüntü! Deniz çekilince ortaya çıktı

"DEPREM İLE ALAKASI YOK"

Olta ile balık avlayan Musa Akyüz çekilmenin deprem ile alakası olmadığını belirterek, " Medcezir veya ayın döngüsüne göre her yıl bu çekilme yaşanıyor. Kış döneminde yapacak bir şey olmadığı için her gün balık avlamaya sahile geliyorum. Çok küçük bir çekilme var. Deprem ile bir alakası yok" dedi.