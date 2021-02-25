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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Cemre düşmesi gerçekleşti mi? İkinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Cemre düşmesi gerçekleşti mi? İkinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme olayı üç aşamada gerçekleşir. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İlk cemrenin düşmesinin ardından gözler ikinci ve üçüncü cemre düşme tarihlerine çevrildi. Cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, cemre düşmesi gerçekleşti mi? İkinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 13:33
İkinci cemre ne zaman düşecek? "Ateş halinde", "yanmış halde" ya da "kor" anlamına gelen cemrenin üç aşamada gerçekleştiği biliniyor. İlki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşen cemre ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. İkinci cemrenin suya düşmesiyle suları ısıtıp buzları çözeceğine inanılıyor. Peki, ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cemre düşmesi ile ilgili merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLK CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ
İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü. Cemrenin havaya düşmesiyle birlikte bütün kışı yere indirdiğine inanılıyor.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.