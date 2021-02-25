Cemre düşmesi gerçekleşti mi? İkinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

İkinci cemre ne zaman düşecek? "Ateş halinde", "yanmış halde" ya da "kor" anlamına gelen cemrenin üç aşamada gerçekleştiği biliniyor. İlki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşen cemre ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. İkinci cemrenin suya düşmesiyle suları ısıtıp buzları çözeceğine inanılıyor. Peki, ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cemre düşmesi ile ilgili merak edilenler...